Полицейского из Воронежа задержали за организацию незаконной миграции украинцев в РФ

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Полицейского из Воронежа задержали по подозрению в причастности к организации незаконной миграции украинцев в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе СК по Москве 11 августа.

Там пояснили, что в ОПГ входили как минимум семь человек, в том числе из Республики Молдовы. Незаконную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ и МВД.

По данным следствия, члены банды искала украинцев, желающих получить российское гражданство. Они делали ложные документы, что мигранты были зарегистрированы на территории ДНР в период, предшествующий ее вхождению в состав РФ. А те уже могли получить гражданство в упрощенном порядке. Схема стала известна силовикам. После сбора доказательств было возбуждено уголовное дело.

В данный момент обвинение предъявлено семи участникам банды. Как оказалось, они занимали должности, связанные с решением вопросов о выдаче гражданства, и имели связи в этой сфере.

– В рамках расследования уголовного дела проведено более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств, – пояснили в СК.

Уточняется, что задержанные вину признали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.