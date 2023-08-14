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НовостиПроисшествия14 августа 2023 9:10

В Воронеже пропавшую 89-летнюю женщину нашли на остановке

Воронежская пенсионерка с деменцией ушла из пансионата, никого не предупредив
Олег КУЗНЕЦОВ
Женщину на остановке нашел полицейский, которого вызвали обратившие на нее внимание люди.

Женщину на остановке нашел полицейский, которого вызвали обратившие на нее внимание люди.

Фото: из архива «КП»

В Воронеже благополучно окончились поиски 89-летней женщины, страдающей от деменции. Пенсионерка ушла из пансионата, где ей оплачивала содержание знакомая, никого не предупредив, в ночь на воскресенье, 13 августа. В итоге ее увидели на конечной остановке автобуса № 90 и вызвали полицию. Приехавший страж порядка накормил пожилую женщину, выяснил, где она живет и привез в квартиру. Однако там дверь не открыли.

По данным волонтеров, в квартире сейчас живет племянник пенсионерки, она якобы в свое время переписала на него эту жилплощадь. И моментально оказалась не нужна родственнику, который указал ей на дверь. А пожилая женщина периодически из-за деменции, на «автомате», уходит в свою бывшую квартиру. Сейчас ее отвезли в пансионат, с ней все в порядке.