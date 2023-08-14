В Воронеже пропавшую 89-летнюю женщину нашли на остановке

Женщину на остановке нашел полицейский, которого вызвали обратившие на нее внимание люди. Фото: из архива «КП»

В Воронеже благополучно окончились поиски 89-летней женщины, страдающей от деменции. Пенсионерка ушла из пансионата, где ей оплачивала содержание знакомая, никого не предупредив, в ночь на воскресенье, 13 августа. В итоге ее увидели на конечной остановке автобуса № 90 и вызвали полицию. Приехавший страж порядка накормил пожилую женщину, выяснил, где она живет и привез в квартиру. Однако там дверь не открыли.

По данным волонтеров, в квартире сейчас живет племянник пенсионерки, она якобы в свое время переписала на него эту жилплощадь. И моментально оказалась не нужна родственнику, который указал ей на дверь. А пожилая женщина периодически из-за деменции, на «автомате», уходит в свою бывшую квартиру. Сейчас ее отвезли в пансионат, с ней все в порядке.