В Воронеже пройдет семидневный кинофестиваль короткометражек

Программа фестиваля

В Воронеже с 21 по 27 августа пройдет Международный фестиваль короткометражного кино «КиноКот». Форум задействует сразу несколько площадок. Открытие и закрытие состоится в Зеленом театре.

Программа фестиваля

В программе кинофестиваля лекции, мастер-классы культурных деятелей (режиссеров, продюсеров, актеров), показ конкурсных и внеконкурсных фильмов, а также концерт авторской музыки.

Гости фестиваля смогут посетить мероприятия бесплатно (по предварительной записи).