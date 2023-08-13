В Воронеже горела квартира в жилом доме

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 августа в Воронеже пожарные тушили жилой дом на Левом берегу. Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного ГУ МЧС России по Воронежской области в 20.15.

- Загорелась квартира в шестиквартирном доме на улице Локомотивной, 49 в Железнодорожном районе. 16 человек на четырех пожарных машинах ликвидировали огонь в 20.25. В результате пожара в одной из квартир сгорели кухня, коридор и санузел. Из людей никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».