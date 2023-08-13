Выезд из Воронежа в направлении Москвы парализовала огромная пробка

скриншот Яндекс.Пробки

Воронежцы сообщили, что буксует движение на трассе М4 «Дон» в сторону Москвы. Согласно, сервису «Яндекс.Пробки» огромный затор образовался на выезде с обхода Воронежа в направлении столицы в Рамонском районе. Участок в несколько километров уже несколько часов на карте показывается красным. Виной масштабной пробки стали несколько аварий.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте»