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НовостиОбщество12 августа 2023 14:10

В Воронежской области сфотографировали жуткую ночную непогоду

В Россоши в объектив попали пугающие молнии
Олег КУЗНЕЦОВ
Вот такие пугающие молнии были в ночь на 12 августа в Россоши.

Вот такие пугающие молнии были в ночь на 12 августа в Россоши.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Сильный дождь в Воронеже в ночь на субботу, 12 августа, стал самым мощным проявлением непогоды в это время суток во всей нашей области. В региональном гидрометцентре сообщили, что в столице Черноземья выпало почти 12 миллиметров осадков.

Дождь сопровождался молниями. Возможно, они были не менее эффектными, чем в Россоши, но именно в этом райцентре сделали наиболее впечатляющие фото разрядов небесного электричества. В комментариях некоторые россошанцы признаются, что были изрядно напуганы.

Кстати, предупреждение о грозе и сильном ветре с порывами до 15-20 м/с действует в Воронежской области, как минимум, до позднего вечера 12 августа.