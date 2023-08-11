Под Воронежем присяжные оправдали мужа, обвиненного в смертельном избиении жены

Обвинение полагает, что мужчина забил жену до смерти, а присяжные посчитали это недоказанным. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Неоднозначный приговор вынесла коллегия присяжных заседателей в Бутурлиновском районном суде.

Сторона обвинения настаивала на том, что в Бутурлиновке ранним утром 26 мая 2022 года муж выследил неверную жену. Он ворвался в дом на улице Дорожной и застал супругу обнаженной. Он сначала несколько раз ударил любовника, а потом, по версии следствия, принялся за жену. Мужчину обвиняют в ее избиении. По данным следствия, он дважды ударил супругу по лицу, а потом схватил за волосы и, дергая их из стороны в сторону, потребовал идти домой. Затем у скамеек подъезда дома два раза ударил ее рукой по голове, а потом уже стал бить неким тупым твердым предметом по всему телу. Женщина дошла до своей квартиры и там умерла от черепно-мозговой травмы, осложненной отеком и вклинением головного мозга в большое затылочное отверстие.

Однако присяжные посчитали доказанным только факт незаконного проникновения мужчины в квартиру любовника ее жены и нанесенные ему побои. И назначили ему наказание в виде исправительных работ на полтора года с удержанием в доход государства 10% ежемесячного заработка. Однако, учитывая то, что это время мужчина уже отсидел, находясь под следствием, его отпустили из зала суда. Приговор пока не вступил в законную силу.