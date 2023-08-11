Суд на 11 лет отправил в колонию воронежца за убийство женщины 10 лет назад

Фото из архива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Воронеже суд вынес приговор в отношении 62-летнего мужчины, убившем в 2013 году свою знакомую.

Следствие и суд установили, что в январе 2013 года в квартире жилого дома по улице 9 Января города Воронежа 39-летняя женщина находилась в гостях у своего 62-летнего знакомого, с которым распивала спиртные напитки. В процессе застолья между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин ударил женщину по лицу. Та упала, а нападавший несколько раз ударил ее по голове молотком. От полученных травм несчастная скончалась на месте. А преступник отнес тело и спрятал в неустановленном месте.

- Несмотря на значительный объем выполненных следственных и процессуальных действий, собранных следственными органами доказательств на тот момент оказалось недостаточно для привлечения конкретного лица к уголовной ответственности, в связи с чем предварительное следствие было приостановлено, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

Однако следователи продолжили поиски подозреваемого, установив, что потерпевшей нет в живых. На протяжении 10 лет она не выходила на связь с матерью и дочерью, с которыми до исчезновения была близка. Этот факт также подтвердили сведения, полученные из больниц, бюро несчастных случаев, отделов ЗАГС, криминалистических учетов по линии МВД. Дополнительно следователи допросили свидетелей, достоверно подтвердившие факт нахождения погибшей в квартире осужденного в день преступления.

Собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения судом обвинительного приговора. Он осужден к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.