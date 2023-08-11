Стало известно, как в Воронеже сейчас используют новый ковидный медцентр

Медицинский центр на Машмете теперь принимает всех тяжелых инфекционных больных. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Медицинский центр на 200 коек, входящий в состав БСМП № 8, построенный летом 2020 года на улице Ростовской в микрорайоне Машмет, теперь может быть использован не только для лечения больных COVID-19. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

После спада эпидемии в этот медцентр могут быть госпитализированы пациенты с тяжелым течением любого инфекционного заболевания, которых необходимо изолировать. Например, с менингитом и ботулизмом. Однако по-прежнему большинство из лежащих там страдают пневмониями средней и тяжелой степени, вызванные заражением COVID-19.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что по состоянию на 11 августа, в Воронежской области больные с тяжелым течением COVID-19 лежат в двух медицинских организациях. Всего их 151. Для их восстановления и реабилитации задействованы 106 коек инфекционного профиля и еще 45 перепрофилированных под лечение коронавируса.