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НовостиОбщество11 августа 2023 8:30

Стало известно, как в Воронеже сейчас используют новый ковидный медцентр

В нем теперь есть возможность лечить пациентов, подхвативших другие опасные инфекции
Юрий КОЗЛОВ
Медицинский центр на Машмете теперь принимает всех тяжелых инфекционных больных.

Медицинский центр на Машмете теперь принимает всех тяжелых инфекционных больных.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Медицинский центр на 200 коек, входящий в состав БСМП № 8, построенный летом 2020 года на улице Ростовской в микрорайоне Машмет, теперь может быть использован не только для лечения больных COVID-19. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

После спада эпидемии в этот медцентр могут быть госпитализированы пациенты с тяжелым течением любого инфекционного заболевания, которых необходимо изолировать. Например, с менингитом и ботулизмом. Однако по-прежнему большинство из лежащих там страдают пневмониями средней и тяжелой степени, вызванные заражением COVID-19.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что по состоянию на 11 августа, в Воронежской области больные с тяжелым течением COVID-19 лежат в двух медицинских организациях. Всего их 151. Для их восстановления и реабилитации задействованы 106 коек инфекционного профиля и еще 45 перепрофилированных под лечение коронавируса.