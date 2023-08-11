Ливни с грозами и градом накроют в выходные Воронежскую область

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В выходные в регионе немного похолодает. При этом в область придут дожди с грозами. О предстоящей погоде рассказали в региональном филиале Гидрометцентра.

Так, в субботу, 12 августа, в некоторых районах ожидаются ливни, местами с грозами и градом. Обещают синоптики и сильный ветер – до 15-20 м/с. Но будет жара – по области 24-29 градусов выше нуля, в самом Воронеже: +25-27. Возможны кратковременные дожди с грозами.

В воскресенье, 13 августа, ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем существенных осадков не ожидается. Ночью в районах местами похолодает до +13. А днем нова наступит жара. Воздух по области прогреется до +23 - +28 градусов. В Воронеже будет +24 +-26 градусов выше нуля.