В Воронежской области создали совет по развитию водного транспорта

Пока в Воронежской области в основном такой водный транспорт Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области создали координационный совет по развитию внутреннего водного транспорта. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, опубликованного 10 августа. Координационный совет будет разрабатывать меры для развития внутреннего водного транспорта и эффективного расходования бюджетных средств на это, привлекать туристических операторов. Конечная цель учреждения совещательного органа – способствовать развитию туризма в водном комплексе.

Совет будет собираться не реже одного раза в квартал. Возглавил новую структуру руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков. В состав органа вошли также руководители профильных департаментов - транспорта, экологии, туризма, предпринимательства, первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин, а также депутаты и предприниматели.