. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Санитарные врачи назвали в Воронежской области 18 пляжей, где опасно купаться

Очередное исследование воды в местах отдыха провели эксперты управления Роспотребназдора по Воронежской области в конце июля. Результаты анализов не радуют: санитарные врачи не советуют купаться на 18 пляжах в регионе.

Из них в 12 местах отдыха, согласно результатам лабораторных исследований, качество воды не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (общим колиформным бактериям и Е.coli). Это такие пляжи:

- парк «Дельфин» (ул. Остужева, 2, Воронеж),

- наб. Авиастроителей, 4л и в районе парк «Алые паруса» (Воронеж),

- санаторий им. Горького (Воронеж),

- на берегу реки Усмань в «Боровом»,

- пляжи «Золотая рыбка», «Солнышко», «Пески» (Россошь на реке Сухая Россошь),

- пляж «Детский» на рекеЧерная Калитва в поселке Большие Базы Ольховатского района,

- пляж села Белогорье на реке Дон в Подгоренском районе,

- водохранилище на реке Федоровка, пруд Титаревский в Кантемировском районе,

А в 11 местах отдыха на территории Воронежа и области санитарные врачи выявили несоответствие качества воды по санитарно-химическим показателям:

- в Воронеже - водохранилище в месте южнее автодороги М-4 «Дон», в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж, место отдыха у парка «Дельфин», место отдыха СК Локомотив (ул. Панфилова), в санатории имени Горького, в «Боровом», в месте отдыха «Сосновый бор» на берегу реки Усмань.

- в Лисках - пляж санатория «Радон» и центральный пляж «Военка» озера «Богатое».

- пляж села Каширское на реке Сухая Хворостань.

Мэра Воронежа и глав администраций в области обязали принять меры по установке аншлагов с информацией о несоответствии качества воды и рекомендациями населению не купаться в указанных местах.