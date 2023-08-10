Врач из Нововоронежа заплатила 788 тысяч рублей за несуществующие брендовые вещи

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 жителя Воронежской области стали жертвами дистанционных мошенников за 9 августа. В общей сложности они потеряли около 4 млн рублей.

30-летняя врач из Нововоронежа лишилась огромной суммы денег, клюнув на предложение интернет-аферистов. Женщине в мессенджере пришла рассылка от неизвестного о продаже брендовых вещей по низким ценам. Аферисты прислали ссылку на фишинговый сайт, где были размещены картинки с ценами в два раза ниже рыночных, например, за брендовую кожаную сумку просили всего 2500 рублей. Дама не обратила внимания на кучу нестыковок: не было никакой подробной информации, половина разделов не заполнена и не переведена на русский язык, а под карточкой товара есть непонятная надпись «продано 162 кусок». И в итоге приобрела в интернет-магазине товаров на 788 тысяч рублей. Когда она связалась со своими «кураторами», ей пояснили, что необходимо перевести еще деньги для полного выкупа. Тогда дама осознала, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.