В Воронеже юноша одним ударом сломал череп 32-летнему мужчине

За один удар в висок юноша может сесть на восемь лет. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Во вторник, 8 августа, ночью во дворе дома на улице Хользунова случился конфликт, обернувшийся для одного из его участников тяжкими последствиями для здоровья.

18-летний воронежец сидел на лавочке с девушкой. Рядом отдыхала компания мужчин. Один из них что-то не поделил с юношей. Началась ссора, в ходе которой молодой человек ударил оппонента в висок и ушел. Очевидцы вызвали скорую. Мужчину отвезли в больницу. Врачи диагностировали перелом основания свода черепа.

- Оперативники задержали юношу в его квартире и доставили в отдел полиции. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.