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НовостиПроисшествия10 августа 2023 5:59

В Воронеже юноша одним ударом сломал череп 32-летнему мужчине

В Северном микрорайоне Воронежа удар кулаком в висок отправил человека в больницу с переломом основания свода черепа
Юрий КОЗЛОВ
За один удар в висок юноша может сесть на восемь лет.

За один удар в висок юноша может сесть на восемь лет.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Во вторник, 8 августа, ночью во дворе дома на улице Хользунова случился конфликт, обернувшийся для одного из его участников тяжкими последствиями для здоровья.

18-летний воронежец сидел на лавочке с девушкой. Рядом отдыхала компания мужчин. Один из них что-то не поделил с юношей. Началась ссора, в ходе которой молодой человек ударил оппонента в висок и ушел. Очевидцы вызвали скорую. Мужчину отвезли в больницу. Врачи диагностировали перелом основания свода черепа.

- Оперативники задержали юношу в его квартире и доставили в отдел полиции. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.