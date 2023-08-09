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НовостиОбщество9 августа 2023 15:07

В Воронеже собака депутата нашла склад наркотиков

Жители улицы Ломоносова давно жалуются, что лесополоса возле их домов полна тайниками наркоторговцев
Юрий КОЗЛОВ
Жители улицы Ломоносова выделили место активности наркоманов красным цветом.

Жители улицы Ломоносова выделили место активности наркоманов красным цветом.

Фото: Клуб соседей МКР БЕРЕЗКА ул. Ломоносова Воронеж.

Жители улицы Ломоносова Центрального района бьют тревогу. На своей странице в соцсети они сообщили, что в лесополосе вдоль тропинки от областной детской больницы в сторону остановки Морозова творится наркоманский «беспредел». Человек по семь-десять желающих уколоться и забыться перекапывают землю руками в поисках закладок, не стесняясь прохожих.

А депутат Воронежской городской думы Артем Рымарь (кстати, территория улицы Ломоносова входит в его избирательный участок) рассказал, что во время прогулки его собака нашла целый схрон веществ, похожих на наркотики. Приехавшие по вызову полицейские эту дрянь конфисковали.

В региональном ГУ МВД о размере схрона не сообщили, сославшись на тайну следствия. Также сообщили, что они ждут анонсированный парламентарием депутатский запрос по ситуации с наркозакладками на улице Ломоносова. Как только они его получат, организуют проверку.