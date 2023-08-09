В Воронеже собака депутата нашла склад наркотиков

Жители улицы Ломоносова выделили место активности наркоманов красным цветом. Фото: Клуб соседей МКР БЕРЕЗКА ул. Ломоносова Воронеж.

Жители улицы Ломоносова Центрального района бьют тревогу. На своей странице в соцсети они сообщили, что в лесополосе вдоль тропинки от областной детской больницы в сторону остановки Морозова творится наркоманский «беспредел». Человек по семь-десять желающих уколоться и забыться перекапывают землю руками в поисках закладок, не стесняясь прохожих.

А депутат Воронежской городской думы Артем Рымарь (кстати, территория улицы Ломоносова входит в его избирательный участок) рассказал, что во время прогулки его собака нашла целый схрон веществ, похожих на наркотики. Приехавшие по вызову полицейские эту дрянь конфисковали.

В региональном ГУ МВД о размере схрона не сообщили, сославшись на тайну следствия. Также сообщили, что они ждут анонсированный парламентарием депутатский запрос по ситуации с наркозакладками на улице Ломоносова. Как только они его получат, организуют проверку.