В Воронеже ремонтируют здание клинической больницы № 2 им. К.В. Федяевского

Фото с сайта городской клинической больницы № 2 им. К. В. Федяевского Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже начали ремонт городской клинической больницы № 2 им. К. В. Федяевского. Заказчиком работ выступила администрация медучреждения. Об этом пишет De Facto со ссылкой на управление объектов охраны культурного наследия региона 9 августа.

Издание подчеркивает, что в Воронеже активно начали обновлять объекты культурного наследия. Так, ранее был опубликован тендер на ремонт комплекса губернской земской больницы с домовой церковью. Максимальная цена контракта - 2 млн рублей. Кроме того, эксперты согласовали проект реставрации чугунной ограды Первомайского сада.

В добавок власти ищут подрядчика, который займется элементами крыши объекта культурного наследия регионального значения «Дом общества взаимного кредита в Борисоглебске. Начальная цена торгов – 6,4 млн рублей.