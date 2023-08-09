Звездный стилист Александр Рогов побывал на «Гото Предестинации» и поругал воронежские магазины

Александр Рогов в Воронеже, скриншоты из личного аккаунта звезды в телеграм

Александр Рогов приехал 8 августа в Воронеж. Звездный стилист снимает в городе детства очередной выпуск своего шоу преображений. Съемка прошла не только в магазинах. Рогов побывал на корабле-музее «Гото Предестинация», посетил парк «Орленок», пофотографировался с колоритными воронежскими пенсионерками. Шоумену понравилась городская атмосфера.

Александр Рогов с удовольствием пофотографировался с воронежскими дамами, фото из личного аккаунта звезды в телеграм

А вот магазины в столице Черноземья Александру Рогову не зашли.

- Пока ничего хорошего о шопинге в Воронеже сказать не могу. Так, по сусекам скребем. Мы пока в грусти-печали. У нас такая прикольная героиня, хочется ее нестандартно одеть. А в магазинах одни футболки да майки, - посетовал стилист.

Воронежский выпуск программы «Рогов в городе» выйдет в утреннем эфире 13 августа.