Воронежец зарезал знакомого и вынес тело в овраг

Фото воронежского СУСКа Фото: Предоставлено

В овраге хутора Маслов Лог Хохольского района Воронежской области 3 августа обнаружили тело 69-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 60-летнего знакомого погибшего.

У следователей есть основания предполагать, что убийство произошло днем 2 августа на территории домовладения по улице Мира хутора Маслов Лог Хохольского района. По версии следствия, хозяин во время застолья несколько раз ударил гостя ножом в шею. Когда несчастный скончался, преступник вынес тело в овраг.

Подозреваемого в убийстве заключили под стажу. При предъявлении обвинения, мужчина частично признал вину в убийстве.