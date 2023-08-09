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НовостиПроисшествия9 августа 2023 9:32

Воронежец зарезал знакомого и вынес тело в овраг

Жителя воронежского села задержали за убийство соседа
Ирина КАЗАНИНА
Фото воронежского СУСКа

Фото воронежского СУСКа

Фото: Предоставлено

В овраге хутора Маслов Лог Хохольского района Воронежской области 3 августа обнаружили тело 69-летнего местного жителя со следами насильственной смерти. Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 60-летнего знакомого погибшего.

У следователей есть основания предполагать, что убийство произошло днем 2 августа на территории домовладения по улице Мира хутора Маслов Лог Хохольского района. По версии следствия, хозяин во время застолья несколько раз ударил гостя ножом в шею. Когда несчастный скончался, преступник вынес тело в овраг.

Подозреваемого в убийстве заключили под стажу. При предъявлении обвинения, мужчина частично признал вину в убийстве.