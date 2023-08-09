Воронежцам показали интерьер нового терминала международного аэропорта

Фото - пресс-служба Воронежского аэропорта им. Петра Первого

Воронежский аэропорт им. Петра Первого представил кадры, на которых показал, как будет выглядеть зона ожидания в новом терминале воздушной гавани. Фото опубликовала пресс-служба компании 8 августа.

Там пояснили, что одна из стен будет выполнена зеркальными витражами, чтобы атриум наполнился солнечным светом.

- Светлые цвета стен и пола, высокий потолок, зеленые растения, много пространства и света - получится стильно! – пообещали пассажирам в пресс-службе и спросили их мнение.

В комментариях воронежцы положительно отозвались об интерьере и рассказали, что очень ждут возобновления работы аэропорта.