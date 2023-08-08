В Воронеже сквер превратился в пастбище для бездомных собак

У местной жительницы и городских чиновников разное мнение о нынешнем состоянии Крымского сквера. Фото: со страницы Александра Гусева ВКонтакте.

В группе губернатора Александра Гусева ВКонтакте Оксана Попова пожаловалась на запущенное состояние Крымского сквера, расположенного в Советском районе Воронежа. Она заявила, что место отдыха местных жителей превратилось в пастбище для бездомных нечипированных собак. Кроме того, по ее словам, там не убирают мусор и не горят фонари. Мамам с колясками и детям, гуляющим в сквере, такое положение дел, мягко говоря, не нравится. Также местных жителей напрягает, что рядом с такой неухоженной территорией находится школа.

В региональном правительстве Оксане ответили, что передали информацию о бездомных собаках в городское управление экологии. И пообещали, что сотрудники районной управы вместе со специалистами подрядной организации съездят в сквер. И если найдут там нечипированных собак, то заберут их. В мэрии добавили, что, по их сведениям, уборку сквера проводят регулярно. Чиновники заявили, что в последний раз вывозили мусор и косили траву 2 августа.