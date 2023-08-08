Участок улицы 60-ой Армии в Воронеже начали готовить к реконструкции

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

В Воронеже начинается подготовка к реализации первого этапа строительства западного дублера Московского проспекта - реконструкции участка улицы 60-ой Армии от перекрестка с улицей Лизюкова до перекрестка с улицей Хользунова. По проекту, работы завершатся осенью 2024 года.

На прошлой неделе здесь уже установили временные дорожные знаки, предупреждающие пешеходов и водителей о проведении работ, а также ограждение для безопасности пешеходов.

Задача дублера – разгрузить крупнейшую городскую магистраль - Московский проспект, чтобы в дальнейшем пустить по нему скоростной автобусный маршрут. Новое направление позволит связать улицу Антонова-Овсеенко и северный жилой микрорайон с выходом на улицу Кольцовскую. В рамках комплексного подхода к решению проблемы транспортных заторов в Воронеже параллельно продолжается строительство дороги Шишкова-Тимирязева, движение по которой планируется запустить до конца этого года.

Проект, получивший положительное заключение госэкспертизы, предполагает организовать на участке улицы от Владимира Невского до бульвара Победы четыре полосы для движения. В настоящее время продолжается работа по выносу коммуникаций на этом отрезке. После этого подрядчик приступит к обустройству ливневой канализации.

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

Подготовительные работы - перенос подземных коммуникаций и прокладка ливнёвки - стартовали также и на участке от улицы Лизюкова до Хользунова. Реконструкция предполагает обустройство здесь шестиполосной дороги с пешеходными и велосипедными дорожками вместо имеющегося сейчас одностороннего проезда.

- На пересечении улицы 60-ой Армии с улицей Хользунова и бульваром Победы проектом предусмотрена реконструкция существующих кольцевых перекрестков в регулируемые пересечения с выделенным правосторонним съездом. Что позволит уменьшить заторы, а также повысить безопасность движения, - рассказал руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

Предварительно, в июне, с улицы 60-ой Армии убрали ярмарку, теперь она располагается в Советском районе на проспекте Патриотов.

Напомним, в зону проведения дорожных работ попадают 299 деревьев – высаженных несколько десятилетий назад тополей, лип, каштанов. Многие из них имеют признаки болезней и усыхания. Поэтому пересадить их на новое место невозможно. В ближайшие выходные подрядчик приступит к спилу деревьев. На все из них в управлении экологии предварительно получены порубочные билеты.

Взамен спиленных деревьев при реконструкции улицы 60-ой Армии высадят около 700 деревьев и более 200 кустарников. В том числе - на участке от улицы Лизюкова до улицы Хользунова появятся 317 остролистных клёнов.