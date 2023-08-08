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НовостиОбщество8 августа 2023 9:52

У воронежского ЖК «Бунин» появится бульвар «Сосновая аллея»

Рядом также разместят парковку на 62 машины
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Возле ЖК «Бунин», что находится в Северном районе Воронежа, разобьют бульвар «Сосновая аллея». Зеленую зону сформируют из двух земельных участков площадью 13350 и 5477 кв. метров в границах улиц Московский проспект - Ломоносова - Шишкова, говорится в постановлении мэрии Воронежа.

На одном из участков бульвара организуют автомобильную парковку на 62 машино-места для хранения транспорта жителей близлежащих кварталов Московского проспекта, отмечают на сайте городской администрации.