У воронежского ЖК «Бунин» появится бульвар «Сосновая аллея»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Возле ЖК «Бунин», что находится в Северном районе Воронежа, разобьют бульвар «Сосновая аллея». Зеленую зону сформируют из двух земельных участков площадью 13350 и 5477 кв. метров в границах улиц Московский проспект - Ломоносова - Шишкова, говорится в постановлении мэрии Воронежа.

На одном из участков бульвара организуют автомобильную парковку на 62 машино-места для хранения транспорта жителей близлежащих кварталов Московского проспекта, отмечают на сайте городской администрации.