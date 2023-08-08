Под Воронежем пройдет фестиваль казачьего творчества

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11-12 августа в Подгоренском районе пройдет XI Всероссийский фестиваль казачьего творчества «Казачье братство».

В первый день фестиваля в Подгоренском Доме культуры в 18.00 состоится концерт казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная степь» (Ставрополь). Во второй день на подгоренской земле соберутся казачьи коллективы из Воронежской, Ростовской, Белгородской областей и других регионов России. Ансамбли выступят в сельских поселениях Подгоренского района, а затем примут участие в гала-концерте, который начнется в 17.00 на сцене парка культуры и отдыха «Мелодия» в поселке Подгоренский.

На территории парка с 15.00 развернутся выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Казачий привоз» и тематические подворья, которые познакомят с казачьим бытом - кухней, традициями и ремеслами – «Казачий хутор» и «Казачьи потехи». Завершит фестиваль выступление фолк-группы «Партизан FM» (Москва).

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