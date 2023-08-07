В Воронеже в массовом ДТП с двумя маршрутками пострадала пассажир автобуса

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В понедельник, 7 августа, в Воронеже на улице Ворошилова около 15 часов произошла массовая авария. По предварительным данным полиции, ДТП спровоцировал 40-летний водитель маршрутного ПАЗа №10. Он столкнулся с автомобилем ГАЗель 20-го маршрута под управлением 40-летнего мужчины, грузовой ГАЗелью под управлением 58-летнего мужчины и легковым автомобилем «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 46-летний водитель.

В результате аварии женщина – пассажир маршрутного ПАЗа получила травмы. Ее забрала в больницу «скорая».

Полицейские организовали проверку для выяснения причин и обстоятельств происшествия.

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