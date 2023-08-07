Воронеж вошел в двадцатку городов по темпам ввода жилья

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронеж занял 19 место в рейтинге крупных городов России по темпам ввода в эксплуатацию нового жилья. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование экспертов. По их данным, за год в нашем городе сдали в эксплуатацию 883,5 тысячи квадратных метров жилья.

В перерасчете на одного воронежца в 2022 году ввод жилья составил 0,84 «квадрата». Это выше, чем в среднем по России - 0,701 квадратных метра.

По объемам введенного жилья в 2022 году в России лидируют Москва ( 6,79 млн кв. м) и Санкт-Петербург (3,47 млн кв. м).

Среди городов Черноземья Тамбов занял 43 место, Липецк – 50, Курск – 51, Орел – 62 место.