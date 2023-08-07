Родителям погибшего воронежского мобилизованного вручили орден Мужества

Фото - предоставлено администрацией Павловского района Фото: Предоставлено "КП"

В городе Павловск вручили орден Мужества родителям Виктора Анпилогова из села Русская Буйловка, который погиб в зоне проведения спецоперации на Донбассе. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Виктор Анпилогов – наш земляк. Окончил в Павловске местный техникум, а затем переехал в Воронеж. В октябре 2022 года его призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он погиб 29 марта на территории Луганской народной республики в возрасте 26 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении его посмертно за самоотверженность и отвагу орденом Мужества.

А в мае 2023 года в селе Русская Буйловка на фасаде местной школы открыли мемориальную доску, посвященную ее выпускнику – Виктору Анпилогову. Инициатором изготовления и установки памятной таблички стал коллектив образовательного учреждения.

Церемония вручения ордена состоялась в администрации Павловского района. Глава района Максим Янцов выразил соболезнования родным, высказал благодарность за воспитание сына и заверил, что подвиг Виктора никогда не будет забыт