Скончался директор воронежского КБХА

Советский космос, ВК Фото: Предоставлено "КП"

Умер глава одного из главных промпредриятий Воронежа - КБХА Сергей Ковалев. Об этом проинформировал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев в понедельник, 7 августа.

Глава региона рассказал о нем.

– Сергей Викторович проявлял себя как великолепный специалист и организатор, целеустремленный и порядочный человек. С высочайшей ответственностью всегда подходил к выполнению заданий особой государственной значимости. Его внезапная смерть стала сильным ударом и большой утратой для нашего региона и отечественного ракетостроения, – пояснил губернатор.

Напомним, Сергей Ковалев - уроженец Воронежа, наш земляк. В 1997 году после окончания университета, начал работать на мехзаводе. В 2018-м мужчина возглавил предприятие. А спустя

Ранее предприятия, и так трудившиеся в тандеме, на заседании Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» решили окончательно объединить. Чем и будет заниматься новый руководитель.

Сергей Ковалев награжден знаком Федерального космического агентства «За обеспечение космических стартов», медалью Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть».