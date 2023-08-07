Пьяный автомобилист без прав устроил ДТП с 4 пострадавшими в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

В Острогожском районе ночью произошло ДТП, в котором пострадали четыре местных жителя. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 7 августа.

Авария произошла около десяти вечера в поселке Элеваторный. 30-летний мужчина сел за руль ВАЗ-21093, не имея на это прав, и вдобавок изрядно приняв на грудь. В процессе езды он вылетел на встречную и врезался в ВАЗ-2107, за рулем которого находился 18-летний парень.

В итоге с места ДТП в больницы увезли с травмами обоих водителей и пассажирок – 30 и 16 лет. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.