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НовостиПроисшествия7 августа 2023 8:40

Пьяный автомобилист без прав устроил ДТП с 4 пострадавшими в Воронежской области

30-летний мужчина решил прокатится в нетрезвом состоянии и попал в ДТП
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

В Острогожском районе ночью произошло ДТП, в котором пострадали четыре местных жителя. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 7 августа.

Авария произошла около десяти вечера в поселке Элеваторный. 30-летний мужчина сел за руль ВАЗ-21093, не имея на это прав, и вдобавок изрядно приняв на грудь. В процессе езды он вылетел на встречную и врезался в ВАЗ-2107, за рулем которого находился 18-летний парень.

В итоге с места ДТП в больницы увезли с травмами обоих водителей и пассажирок – 30 и 16 лет. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.