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НовостиПроисшествия6 августа 2023 7:44

В центре Воронежа один молодой человек избил ногами другого

Полицейские выясняют причину драки
Олег КУЗНЕЦОВ
Бил один парень другого жестоко.

Бил один парень другого жестоко.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воскресенье, 6 августа, в Сети появилось видео жестокой драки на проспекте Революции. Его выложили в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж».

На видео попал момент окончания драки. Один молодой человек повалил другого на землю, и сначала лупцевал его кулаками, а потом несколько раз ударил лежащего на земле оппонента ногами. При этом агрессивный парень требовал, чтобы его обидчик поднялся. Но тот смог только прикрываться от ударов, сыпавшихся на него.

Полицейские сообщили, что разбираются в обстоятельствах драки. По их данным, травмы получили оба молодых человека. Стражи порядка устанавливают свидетелей драки для выяснения деталей этого дикого конфликта.

Напомним, воронежцев шокировало избиение 16-летнего парня взрослым мужчиной в маршрутке. Подросток взбесил агрессора тем, что разговаривал по телефону.