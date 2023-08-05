В Воронеже в маршрутке № 18 мужчина сломал нос 16-летнему парню

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Мужчина с кулаками напал на 16-летнего подростка в маршрутке №18 в Воронеже и сломал ему нос, ударив, а также сделал удушающий прием 4 августа. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

Они отметили, что мужчине якобы не понравился громкий разговор подростка по телефону и он сделал мальчику замечание. А затем ударил в лицо и начал душить.

Сейчас в инциденте разбираются следователи. По данному факту организована проверка.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области, следователи СК устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.