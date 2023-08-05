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НовостиОбщество5 августа 2023 6:35

Второй миллион тонн зерна собрали воронежские аграрии

В хозяйствах региона намолотили уже 2 млн 22 тысяч тонн при урожайности 46,5 ц/га
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области вовсю идет уборка зерновых. Не помешали этому и дожди с грозами. На сегодняшний день аграриями намолотили уже 2 млн тонн зерна. Об этом рассказали в облправительстве 4 августа.

В целом в хозяйствах региона обмолочено 434 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, Валовой сбор находится на отметке в 2 млн 22 тысяч тонн. При этом неплохая урожайность - 46,5 ц/га.

Есть и передовики. По урожайности лидирует Хохольский район - 65,3 ц/га, затем идут Острогожский - 60 ц/га, Новоусманский - 57,6 ц/га, Панинский - 57,5 ц/га, Лискинский - 57,2 ц/га и Аннинский - 55,9 ц/га.

Есть муниципалитеты-передовики по намолоту. В Богучарском районе - 139,6 тысяч тонн, Россошанском - 123,4 тысяч тонн, Калачеевском - 126,8 тысяч тонн, Кантемировском - 115,9 тысяч тонн, Новохоперском - 103,5 тысяч тонн.