В Воронежской области фирма завалила отходами 25 тысяч кв. метров земли

Сотрудники воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили массовое несанкционированное захоронение отходов на территории Борисоглебского городского округа. Из-за этого произошло загрязнение окружающей среды и причинение значительного ущерба почвам. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства региона.

Арендатор земли - ООО «Благоустройство» - завалил отходами 25 тысяч квадратных метров земли. Эксперты пришли к выводу, что самовосстановление почвы земельного участка невозможно в естественных условиях, и необходимо произвести рекультивацию земель. Сегодня, 4 августа, исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.