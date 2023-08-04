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НовостиОбщество4 августа 2023 16:48

В Воронежской области фирма завалила отходами 25 тысяч кв. метров земли

По требованию прокуратуры нарушители произвели рекультивацию
Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили массовое несанкционированное захоронение отходов на территории Борисоглебского городского округа. Из-за этого произошло загрязнение окружающей среды и причинение значительного ущерба почвам. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства региона.

Арендатор земли - ООО «Благоустройство» - завалил отходами 25 тысяч квадратных метров земли. Эксперты пришли к выводу, что самовосстановление почвы земельного участка невозможно в естественных условиях, и необходимо произвести рекультивацию земель. Сегодня, 4 августа, исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.