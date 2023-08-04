В Воронеже задержали подозреваемого, по чьей вине умер 36-летний мужчина

17 июля 24-летний мужчин избил возле одного из домов по улице Ярославской в Воронеже 36-летнего оппонента. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Хотя потерпевшему оперативно оказали медицинскую помощь, он скончался 23 июля от полученных телесных повреждений.

В итоге надзорное ведомство изъяло уголовное дело и переквалифицировало его на ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемому, которого поместили в изолятор, предъявили обвинение. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.