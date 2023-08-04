В Воронеже на Машмете построят десять новых домов

На Машмете в недалеком будущем развернется большая стройка. Фото: Артем КИЛЬКИН

В воронежском микрорайоне Машмет на левом берегу планируют построить десять новых домов. В мэрии утвердили проект межевания территории, на которой они появятся. Под строительство выделят 24 участка общей площадью в 10,4 гектара, ограниченных улицами Чебышева и Дубровина.

На этой территории собираются построить четыре девятиэтажки, одно здание переменной этажности – от четырех до девяти, а также три пятиэтажных и два трехэтажных дома. На двух участках площадью по тысячи квадратных метров каждый появится общежитие и сквер имени известного автора сказок А.Н. Корольковой. Также на выделенной под строительство территории появятся гаражи, столовая, спортплощадки и тепловой пункт. Кроме того, проведут озеленение осваиваемых участков.

Напомним, недавно в мэрии дали задание подготовить документы на планировку территории в 130 гектаров в Советском районе. Там на участке на улицах 9 Января, Семилукской, Газовой, Краснодонской и Героев Сибиряков собираются возвести новые дома. Сейчас там находятся старые, большей частью двухэтажные дома, многие из которых построили сразу после войны.