Под Воронежем на месте воинского захоронения построят мемориал

Фото администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

Под Воронежем у села Воля Новоусманского района на воинском захоронении №622 появится новый мемориальный комплекс. В братской могиле покоятся останки 55 солдат.

На строительство мемориала выделят средства из областного бюджета. Работы по проектированию мемориального комплекса и оформлению земельного участка лично контролировал глава района Дмитрий Маслов.

Проект предусматривает установку монументальной группы со списком воинов и информации о месте захоронения. Над каждой из могил появятся надгробья. Памятники будут выполнены из гранита и архитектурного бетона.

Ранее по инициативе и при активном участии жительницы Воли Людмилы Киреевой поисковый отряд «Патриот» обнаружил братское захоронение, в котором в 11 могилах покоятся тела 55 солдат — защитников Воронежа. Захоронение расположено в полукилометре от посёлка Ракитное, где с 15 сентября 1942 года по 15 января 1943-го был развёрнут хирургический полевой подвижной госпиталь №4341. Частично удалось разыскать и родственников героев. Некоторые из них уже посетили Ракитное.