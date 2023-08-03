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НовостиПроисшествия3 августа 2023 15:58

В Воронежской области пьяный водитель хотел подкупить инспектора 30 тысячами рублей

Мужчина попался за рулем в нетрезвом виде и предложил полицейскому 30 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Инспектор от взятки отказался

Инспектор от взятки отказался

Фото: Ирина ШАБАНОВА

39-летний житель Рамонского района Воронежской области окажется на скамье подсудимых за попытку дать взятку инспектору ДПС (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом 3 августа сообщили в СУ СКР по региону.

В ведомстве уточнили, что в апреле 2023 года мужчину поймали пьяным за рулем. На него завели административное дело по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Он решил избежать наказание.

Мужчина, будучи в служебном кабинете инспектора, предложил ему деньги. И положил на рабочий стол 30 тысяч рублей.

Сотрудник полиции от взятки отказался и доложил о коррупционном предложении в дежурную часть.

На предварительном следствии мужчина признал вину. Теперь его судьбу решит суд.