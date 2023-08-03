Воронежский СК проведет проверку случая нападения собаки на женщину в Семилуках

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В соцсетях сообщили о том, что около 11.00 сегодня, 3 августа, в Семилуках Воронежской области бродячая собака напала на молодую женщину. Следователи СК информацию без внимания не оставили и начали проверку. О чем сообщили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, женщина шла домой, когда с ней поравнялась стая бездомных собак. Когда она с ними поравнялась, одна из них набросилась на нее и впилась зубами в ногу.

В СК пообещали дать правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, которая отвечает за отлов беспризорных животных. Пострадавшая уже опрошена.

- При необходимости проведены экспертные исследования, истребована и изучена соответствующая документация, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СК.