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НовостиПроисшествия3 августа 2023 15:09

В центре Воронежа трактор столкнулся с иномаркой Toyota Camry

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Авария с участием трактора и Toyota Camry произошла днем в четверг, 3 августа. Столкнулись транспортные средства в Воронеже на перекрестке. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, ДТП случилось примерно в 13:05 в самом центре города на перекрестке улиц Плехановской и Кольцовской. Трактором управлял 45-летний, он двигался со стороны улицы 9 Января. При повороте в направлении Московского проспекта он столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой находился 31-летний воронежец.

По счастью, никто из людей не пострадал. А вот транспортные средства получили механические повреждения. Обстоятельства аварии выясняются.