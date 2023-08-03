Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 14:06

В 29 районах Воронежской области в августе отключат свет

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Олег КУЗНЕЦОВ
Отключать свет в августе будут в большинстве районов Воронежской области.

Отключать свет в августе будут в большинстве районов Воронежской области.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

График плановых отключений электричества в Воронежской области в августе опубликовали на сайте «ТНС Энерго». Света периодически не будет в 29 районах Воронежской области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Воробьевском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Новохоперском, Ольховатском, Панинском, Петропавловском, Поворинском, Подгоренском, Рамонском, Репьевском, Семилукском, Таловском, Терновском, Хохольском и Эртильском.

Отключать электричество, как правило, будут с 8.00 до 17.00. В это время специалисты будут менять вышедшие из строя провода и ставить новые опоры линий электропередач.

График отключения можно увидеть на сайте «ТНС-Энерго».