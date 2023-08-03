В 29 районах Воронежской области в августе отключат свет

Отключать свет в августе будут в большинстве районов Воронежской области. Фото: Юрий КОЗЛОВ

График плановых отключений электричества в Воронежской области в августе опубликовали на сайте «ТНС Энерго». Света периодически не будет в 29 районах Воронежской области: Аннинском, Бобровском, Богучарском, Борисоглебском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Верхнехавском, Воробьевском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Новохоперском, Ольховатском, Панинском, Петропавловском, Поворинском, Подгоренском, Рамонском, Репьевском, Семилукском, Таловском, Терновском, Хохольском и Эртильском.

Отключать электричество, как правило, будут с 8.00 до 17.00. В это время специалисты будут менять вышедшие из строя провода и ставить новые опоры линий электропередач.

График отключения можно увидеть на сайте «ТНС-Энерго».