В Воронеже закупят 92 квартиры для переселенцев из аварийного жилья

Стройку домов для переселенцев из аварийного жилья должны завершить в первом квартале 2024 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В управлении жилищных отношений Воронежа объявили 33 аукциона на покупку 92 квартир для переселенцев из аварийного жилья. Общая максимальная сумма, которую готовы за это заплатить, - 409 миллионов рублей. Деньги выделят из Фонда развития территорий, а также из областного и городского бюджетов.

Во время каждого из аукционов планируют закупать от одной до пяти квартир. Количество комнат в них – от одной до трех. Примерно поровну будет однокомнатных и двухкомнатных квартир – соответственно 37 и 36. Еще 19 будут трехкомнатными.

Все квартиры должны располагаться в Воронеже. Причем должны быть новыми, их должны сдать в эксплуатацию в первом квартале 2024 года и передать заказчику не позже 15 июля 2024 года.

Подать заявку на участие в торгах можно будет до 10 и 11 августа (в зависимости от времени проведения конкретного аукциона). Их итоги подведут 14 и 15 августа.