В Гидрометцентре России объявили воронежцам штормовое предупреждение о сильной жаре

В очень жаркую погоду не стоит слишком увлекаться загаром, особенно в середине дня. Фото: Андрей АБРАМОВ

Штормовое предупреждение о сильной жаре в нескольких регионах европейской части России объявили в федеральном Гидрометцентре. Касается оно и жителей Воронежской области. Температура с 5 по 7 августа в нашем регионе может повыситься до + 36 градусов. В Воронеже погоду с 4 по 7 августа обещают чуть менее жаркую – от +30 до +34.

Жара будет вызвана приходом субтропического гребня из жарких регионов Азии. При большой продолжительности дня и малой облачности воздух будет сильно прогреваться, не успевая за ночь достаточно остыть. Ночи будут теплыми (в Воронеже с 4 по 7 августа от +18 до +22). Днем высокая температура местами спровоцирует кратковременные ливни, грозы, а также шквалистое усиление ветра, в отдельных районах возможен град.

В такую погоду лучше избегать сильных физических нагрузок, пить больше воды, не загорать в середине дня под прямыми солнечными лучами, носить лёгкую светлую одежду и головные уборы. Надо пользоваться вентилятором или кондиционером, а также почаще принимать душ.