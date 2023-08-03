16-летняя девушка без прав устроила ДТП с пятью пострадавшими

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Острогожском районе 2 августа произошла авария по вине водителя без прав. Девушка 16 лет решила прокатиться за рулем. С ней в Ладе 210740 находились еще четверо подростков в возрасте 13, 15, 16 и 17 лет. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП случилось в 23.20 часов на 110 км автодороги «Воронеж – Луганск». Несовершеннолетняя допустила столкновение с фурой под управлением 55-летнего местного жителя.

В результате водитель и ее несовершеннолетние пассажиры получили телесные повреждения. В отношении нарушительницы ПДД были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления» (штраф от 5 до 15тысяч рублей) и по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего» (штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей).