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НовостиОбщество3 августа 2023 10:02

В Воронеже на восьми перекрестках появятся светофоры с белыми секциями

Один из них уже установили на левом берегу
Олег КУЗНЕЦОВ
К обычным светофорам вскоре прибавят не такие привычные, с белыми секциями.

К обычным светофорам вскоре прибавят не такие привычные, с белыми секциями.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На восьми воронежских перекрестках на светофорах установят дополнительные секции. На них будет изображен белый силуэт пешехода и мигающая стрелка.

Такая секция светофора будет сигнализировать водителям, что после поворота будет «зебра», и там для пешеходов горит зеленый свет. Стрелка показывает, в каком направлении нужно двигаться пешеходам.

Первый такой светофор уже стоит на левом берегу – на перекрестке Ленинского проспекта и переулка Ольховый.

Пока в ГИБДД не сообщили, где будут расположены еще семь подобных светофоров. При этом отметили, что будут изучать, снизится ли аварийность на том, где установили первый. В зависимости от этих данных примут решение, нужно ли развивать сеть таких светофоров. В Москве и Подмосковье, где эту новацию применили раньше, результатом эксперимента остались довольны.