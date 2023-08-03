В Воронежской области опрокинулась иномарка, в больницу попали две женщины и 5-летняя девочка

Машина после аварии. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 2 августа, в 4.10 на 756 километре трассы «Дон» в Богучарском районе случилась авария. 39-летний житель Брянской области ехал на «Киа-Серрата» в направлении Москвы и опрокинулся в кювет. В аварии пострадали три пассажира: 18-летняя девушка и 41-летняя женщина, а также 5-летняя девочка, которая ехала в детском кресле. Полицейские выясняют, почему водитель вылетел с дороги.

- Всего 2 августа в Воронежской области случилось 123 ДТП, из них 88 – в Воронеже, 20 – на дорогах в районах и 15 – на федеральных трассах. В 11 авариях 17 человек получили травмы. 11 водителей задержаны пьяными, еще 31-го остановили за выезд на встречную полосу, все они будут оштрафованы, - сообщили в региональном ГУ МВД.