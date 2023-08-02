Аферисты убедили воронежца занять два миллиона рублей и отдать им в надежде на прибыль

Стартовый взнос составил 25 тысяч Фото: из архива «КП»

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина пришел в отдел и рассказал, как стал жертвой обмана. В начале июня в интернете потерпевший наткнулся на инвестиционную платформу. В надежде получить прибыль, мужчина внес стартовый капитал в размере 25 тысяч рублей. Спустя некоторое время счет гражданина стал расти. Это побудило его пополнить счет более существенной суммой. Для чего воронежец оформил кредиты более чем на два миллиона рублей. Эти средства он в течение нескольких дней перечислял на разные счета, которые ему указывали аферисты.

Когда же мужчина захотел обналичить заработок, то злоумышленники под различными предлогами принялись уговаривать его внести еще больше денег. Тогда потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. К тому моменту общая сумма ущерба достигла 2 350 000 рублей.