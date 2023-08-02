В центре Воронежа на дороге загорелась иномарка

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В среду, 2 августа, в первой половине дня на улице Плехановской на дороге в районе дома № 35 загорелся автомобиль «Киа-Спектра». Видео пожара разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

Сотрудники МЧС оперативно прибыли по вызову. На пульт дежурного звонок о ЧП поступил в 11.49. А уже в 11.52 работники спасательного ведомства огонь потушили. Однако из-за пожара на Плехановской образовалась пробка.

По оперативным данным МЧС, во время пожара никто не пострадал. Ну а иномарке, естественно, нужен серьезный ремонт.