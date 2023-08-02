Воронежца, по чьей вине умер случайный прохожий, будут судить

Причиной смерти стала травма головы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Инцидент произошел 15 октября 2022 года около жилого дома по бульвару Победы в Воронеже. Словесная перепалка меду двумя незнакомцами переросла в драку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Во время потасовки 41-летний мужчина ударил оппонента кулаком в лицо, от которого тот потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт. Свидетели конфликта вызвали «скорую». Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, 16 октября пострадавший скончался в медицинском учреждении от полученных телесных повреждений. Причиной смерти стала травма головы.

На предварительном следствии обвиняемый свою вину в совершении указанного преступления не признал. Тем не менее, уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) передано в суд с утвержденным обвинительным заключением. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет лишения свободы.