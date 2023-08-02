Здание XVIII века отремонтируют в Воронежской области

Фото из телеграм-канала регионального управления по охране ОКН.

В Воронежской области выдали разрешение на разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) «Церковь Вознесения». Он располагается на улице Милицейская, 52 в Острогожске. Об этом информирует телеграм-канал регионального управления по охране ОКН.

Ранее здание, которое построили в 1792 году, было храмом. Сейчас в нем находится спортзал МКОУ СОШ №4, по заказу которой его и подготовят к ремонту. Работы будет выполнять ООО «Стройремсервис» (Йошкар-Ола), у которого есть соответствующая лицензия Минкульта РФ. Проект нужно разработать к ноябрю нынешнего года.