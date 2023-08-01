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НовостиОбщество1 августа 2023 16:03

Воронежцы снова пожаловались на поврежденные во время строительства музея ВДВ деревья

В городском управлении экологии заявили, что проверят информацию
Олег КУЗНЕЦОВ
На части территории стройки можно утонуть в грязи.

На части территории стройки можно утонуть в грязи.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Пользователи воронежских соцсетей сообщили о повреждении деревьев при строительстве Музея ВДВ недалеко от ТРЦ «Арена» в Коминтерновском районе. На эти сведения оперативно отреагировали в городском управлении экологии:

- Контроль за работой рядом с деревьями ведется еженедельно. На 1 августа запланирован очередной выход. В конце июня уже фиксировали факт повреждения деревьев, был составлен протокол. Компанию тогда привлекли к административной ответственности.

Местные жители сообщают, что в строящееся здание музея рабочие сейчас начали вставлять стеклопакеты, укладывают плитку перед памятником первому десанту. А вот площадка перед монументом легендарного Василия Маргелова пока не обустроена. Так что десантники встретят профессиональный праздник, отмечаемый 2 августа, видимо, не в очень парадной обстановке.

Площадка перед памятником первому десанту сейчас выглядит в целом неплохо.

Площадка перед памятником первому десанту сейчас выглядит в целом неплохо.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

А вот у монумента Василию Маргелову работы еще предстоит сделать немало.

А вот у монумента Василию Маргелову работы еще предстоит сделать немало.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Кстати, открытие музея, первоначально намеченное на лето, из-за финансовых трудностей подрядчика и опозданием с поставкой оборудования и стройматериалов, пока перенесли на сентябрь.