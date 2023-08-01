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НовостиОбщество1 августа 2023 11:08

В центре Воронежа на видео попала драка подростков у кинотеатра «Пролетарий»

Продолжалась она недолго
Олег КУЗНЕЦОВ
кадр с видео.

кадр с видео.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Поздним вечером в понедельник, 31 июля, в паблике «Мой и твой Воронеж» появилось видео драки четырех подростков у кинотеатра «Пролетарий» (проспект Революции, 56). «Разборка» двое на двое, судя по короткой съемке, продолжалась совсем недолго. Один из ее участников что-то быстро расхотел махать кулаками и бросился прочь, призывая очевидцев вызвать полицию. Оставшиеся участники драки не набросились вдвоем на одного оставшегося оппонента, а предложили продолжить выяснение отношений в формате «один на один». Третий подросток от драки благородно самоустранился.

Как и следовало ожидать, к серьезным травмам эта мелкая «разборка» не привела. Во всяком случае заявлений в полицию по ее поводу никто подавать не стал.